«Удаль» Медведева куда-то испарилась

«Удаль» Медведева куда-то испарилась2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 24.11.2024, 11:24
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Время делать два шага назад.
Медведев, который на протяжении 2,5 регулярно грозился начать ядерную войну и устроить апокалипсис, неожиданно переобулся и выдал пост, смысл которого сводится к тому, что «сумасшедших в Кремле нет и никто развязывать Третью Мировую не хочет».
Про отсутствие сумасшедших, конечно, спорно, но такая смена риторики на все 180 градусов примечательна.
Как только дело действительно запахло керосином — вся залихватская удаль куда-то испарилась.
Одно дело писать дерзкие посты, понимая что дальше слов дело не зайдет, и совсем другое, когда обмен ракетными ударами может начаться в любой момент.
Это явная подготовка к новым «жестам доброй воли» и «отрицательным наступлениям».
«Орешником» погрозили и теперь время делать 2 шага назад.
Вопрос: согласится ли Запад, понимая, что «клиент дозревает».
К слову, будет забавно, если вскоре начнут возбуждать уголовные дела против Z-радикалов наиболее активно призывающих к ядерным ударам по Лондону и Вашингтону.
Еще вчера это была официально одобряемая позиция, а уже завтра может стать экстремизмом.
Все в этом мире непостоянно и скоротечно.
Телеграм-канал «Запретное мнение»