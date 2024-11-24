«Удаль» Медведева куда-то испарилась 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

24.11.2024, 11:24

4,122

Время делать два шага назад.

Медведев, который на протяжении 2,5 регулярно грозился начать ядерную войну и устроить апокалипсис, неожиданно переобулся и выдал пост, смысл которого сводится к тому, что «сумасшедших в Кремле нет и никто развязывать Третью Мировую не хочет».

Про отсутствие сумасшедших, конечно, спорно, но такая смена риторики на все 180 градусов примечательна.

Как только дело действительно запахло керосином — вся залихватская удаль куда-то испарилась.

Одно дело писать дерзкие посты, понимая что дальше слов дело не зайдет, и совсем другое, когда обмен ракетными ударами может начаться в любой момент.

Это явная подготовка к новым «жестам доброй воли» и «отрицательным наступлениям».

«Орешником» погрозили и теперь время делать 2 шага назад.

Вопрос: согласится ли Запад, понимая, что «клиент дозревает».

К слову, будет забавно, если вскоре начнут возбуждать уголовные дела против Z-радикалов наиболее активно призывающих к ядерным ударам по Лондону и Вашингтону.

Еще вчера это была официально одобряемая позиция, а уже завтра может стать экстремизмом.

Все в этом мире непостоянно и скоротечно.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com