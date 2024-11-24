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«Удаль» Медведева куда-то испарилась

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 24.11.2024, 11:24
  • 4,122
«Удаль» Медведева куда-то испарилась

Время делать два шага назад.

Медведев, который на протяжении 2,5 регулярно грозился начать ядерную войну и устроить апокалипсис, неожиданно переобулся и выдал пост, смысл которого сводится к тому, что «сумасшедших в Кремле нет и никто развязывать Третью Мировую не хочет».

Про отсутствие сумасшедших, конечно, спорно, но такая смена риторики на все 180 градусов примечательна.

Как только дело действительно запахло керосином — вся залихватская удаль куда-то испарилась.

Одно дело писать дерзкие посты, понимая что дальше слов дело не зайдет, и совсем другое, когда обмен ракетными ударами может начаться в любой момент.

Это явная подготовка к новым «жестам доброй воли» и «отрицательным наступлениям».

«Орешником» погрозили и теперь время делать 2 шага назад.

Вопрос: согласится ли Запад, понимая, что «клиент дозревает».

К слову, будет забавно, если вскоре начнут возбуждать уголовные дела против Z-радикалов наиболее активно призывающих к ядерным ударам по Лондону и Вашингтону.

Еще вчера это была официально одобряемая позиция, а уже завтра может стать экстремизмом.

Все в этом мире непостоянно и скоротечно.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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