В WSJ назвали «жирную» цель для ATACMS или Storm Shadows в Ростовской области РФ 1 24.11.2024, 11:16

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Это ввергнет в смятение сотни российских солдат.

Институт изучения войны составил карту с около 200 военными целями в зоне действия указанных ракет.

Одна из потенциальных целей для удара западными ракетами ATACMS и Storm Shadows находится в Ростовской области на юге России. Как пишет The Wall Street Journal, там, по крайней мере, четыре аэропорта расположены в пределах их досягаемости.

«Ростов является местом высадки многих войск, перевозимых на больших военных самолетах, оснащенных, погруженных в автобусы и отправленных на оккупированный восток Украины. Удар в регионе может быть разрушительным и разбросать ключевой плацдарм для развертывания российских войск», - говорится в публикации.

Указывается, что Институт изучения войны (ISW) со штаб-квартирой в Вашингтоне составил карту с около 200 военными целями в зоне действия ATACMS и Storm Shadow.

По словам аналитика ISW Джорджа Барроса, карта отражает лишь часть целей, которые можно вывести из общедоступной информации. Украина также может действовать на основе информации от разведывательных агентств, чтобы бить по командным штабам и другим объектам РФ, которые меняют местоположение, пишет WSJ.

«Уничтожение штаба бригады или дивизии может на несколько дней ввергнуть в смятение сотни российских солдат», - отметил Баррос.

Как отмечается в статье, осторожность США в отношении предоставления Украине разрешения на использование ракет дала Москве время убрать из зоны досягаемости некоторые из наиболее важных целей, таких как самолеты и вертолеты. Однако, по оценкам военных аналитиков, это само по себе было позитивно для Украины, поскольку чем дальше российская техника от фронта, тем больше времени требуется для ее развертывания на поле боя и тем меньше времени она может провести там с учетом ограничений по топливу.

Кроме того, даже с учетом всего этого у Украины остается сотни целей на территории России для ударов указанными ракетами: аэродромы, склады боеприпасов и учебные полигоны.

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