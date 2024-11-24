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Поезд из Минска в Самару задержался более чем на 10 часов

  • 24.11.2024, 11:30
  • 1,150
Поезд из Минска в Самару задержался более чем на 10 часов
иллюстративное фото

На железнодорожные пути упали деревья.

В «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили вечером 23 ноября, что поезд из Минска в Самару задержался более чем на 10 часов. Причина — «неблагоприятные погодные условия».

В частности, по информации РЖД, в Калужской области РФ на железнодорожные пути упали деревья. Туда отправили бригаду для расчистки.

«В результате на станции Барятинская был задержан поезд №150 «Минск-Самара». В 17:38 он продолжил следование по альтернативному маршруту через станцию «Фаянсовая» с отклонением от графика более чем на 10 часов», — рассказали в РЖД.

Там заверили, что в поезде обеспечили «комфортный температурный режим», а по прибытии на станции «Сухиничи-Главные» и «Тула-Вяземская» пассажиров покормили.

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