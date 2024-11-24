Врачи назвали возраст, в котором нужно перестать пить пиво 6 24.11.2024, 11:41

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И отказаться от других видов алкоголя.

Несмотря на распространенные в быту мнения относительно пользы алкогольных напитков для нервной системы, наука свидетельствует об обратном. Эксперт по деменции, американский невролог доктор Ричард Рестак предупредил, что пиво, алкоголь в определенном возрасте может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. По его словам, людям в возрасте от 65 лет следует полностью отказаться от алкоголя.

Сохранение нейронов в этом возрасте имеет решающее значение, поэтому именно на этом этапе людям важно воздерживаться от алкоголя. В своей книге «Полное руководство по памяти: наука укрепления вашего ума» он написал: «Алкоголь – очень слабый нейротоксин, он не полезен для нервных клеток». Как подчеркнул Ричард Рестак, в возрасте 65 лет риск развития деменции возрастает в пять раз, и этот показатель продолжает расти каждые пять лет.

Исследование британской благотворительной организации Alzheimer's Society доказывает, что чрезмерное употребление алкоголя действительно увеличивает риск деменции. По мнению ученых, особенно людям, которые не пьют пиво в молодом возрасте, не стоит делать этого в будущем. Исследователи из Миланского университета Бикокка выяснили, что хмельное пиво может снизить риск развития деменции, но только если употреблять его в очень умеренных количествах.

Большинство ученых связывает чрезмерное употребление алкоголя с повышенным риском развития деменции. Кроме деменции, ученые отмечают, что пиво и алкоголь могут привести к развитию синдрома Вернике-Корсакова. Это необычная форма амнезии, объединяющая два нарушения: острое спутанное сознание и вид долгосрочной амнезии, называемый синдромом Корсакова.

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