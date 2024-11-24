Когда в Беларуси откроют елочные базары? 24.11.2024, 11:59

Один из регионов уже определился с датой.

С приближением декабря многим не терпится начать приготовления к Новому году. Кто-то уже начал закупаться праздничной иллюминацией, елочными украшениями, фейерверками и подарками родным и близким. Однако, с главным элементом праздника — новогодней елкой — любителям «живой» и ароматной красавицы придется подождать. Впрочем, один из регионов уже определился с датой начала работы елочных базаров, а также точными локациями, где можно будет купить живую ель или сосну, пишет «Телеграф».

Так, Брестский городской исполнительный комитет 23 ноября сообщил, что елочные базары начнут работать в городе с 17 декабря и будут открыты до конца календарного года — по 31 декабря 2024 года.

В официальном Telegram-канале исполкома опубликовали список мест, где организуют торговлю живыми елками и соснами:

ул. Волгоградская, 19 (на территории рынка «Лагуна»),

ул. Московская, 328 (территория к рынку ЗАО «Юнифуд» вдоль дома № 330),

ул. Сябровская, 61/1 (на территории рынка),

ул. Кобринская, 53,

ул. Пушкинская (у входа на рынок),

ул. Пушкинская (от ул. Куйбышева в сторону ул. Карбышева),

ул. Гоголя (пересечения с ул. Карбышева, ул. Куйбышева, ул. Комсомольской, ул. Советской и бульваром Космонавтов),

пр. Партизанский (вблизи дома №17).

Более того, с 26 по 31 декабря елочные базары откроют еще в трех местах:

ул. Московская, 273А,

ул. Адамковская, 44А,

ул. Московская, 329

Ранее начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Виталий Удалов сообщал, что елочные базары по всей Беларуси в этом году начнут работать не позднее 20 декабря. Информацию о стоимости новогодних елей пока не озвучивали.

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