Медбрат и медсестра устроили ночную дуэль в детской больнице в Бресте 11 24.11.2024, 12:14

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Чем закончился спарринг?

Необычный случай произошел однажды летней ночью в брестской больнице. Два медработника, парень и девушка, устроили спарринг прямо в отделении. Шуточная борьба закончилась плохо для обоих. Подробности стали известны из приговора, опубликованного в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

Инцидент случился в августе 2022 года в Брестской детской областной больнице. Медсестра Жанна (все имена вымышлены) заступила на ночное дежурство в отделение анестезиологии и реанимации в 20.00. Около трех часов ночи к ней в палату интенсивной терапии зашел коллега Николай, медбрат-анестезист, который, судя по внешнему виду, был немного навеселе.

Разговор с нетрезвым парнем был не очень приятен Жанне. Когда он начал докучать, она попыталась отвадить его заявлением, что может постоять за себя физически, потому что раньше занималась единоборствами. Однако эффект получился обратный — Николай тут же предложил устроить спарринг.

Медсестра нехотя согласилась, полагая, что все пройдет в шуточной форме. Она в основном держала дистанцию, хотя, как признала позже в суде, тоже могла нанести несколько ударов.

В какой-то момент Николай попытался ударить ее ногой по ноге, но Жанна как раз опустила левую руку, и удар пришелся по кисти.

От резкой боли девушка вскрикнула, и «тренировка» тут же прекратилась. Утром после смены медсестра обратилась в травмпункт, где рентген показал переломы пальцев левой руки.

Результат состязания

Неизвестно, обратилась ли девушка в милицию сама или первыми сведения передали медики (они обязаны это делать в случае обнаружения насильственных травм). Так или иначе, Жанна написала заявление, и в отношении Николая возбудили уголовное дело по ст. 155 УК за причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

Согласно заключению экспертизы, у Жанны были диагностированы кровоподтеки двух пальцев левой кисти, переломы основания ногтевой фаланги среднего пальца и основания средней фаланги мизинца.

В суде медбрат полностью признал вину и раскаялся. Он объяснил, что действительно немного выпил на дежурстве, а узнав, что коллега занималась единоборствами, предложил ей спарринг. Жанна подтвердила случившееся, отметив, что Николай принес извинения и она не имеет к нему претензий.

Приговор

Преступление в нетрезвом виде стало отягчающим обстоятельством, однако в плюс молодому человеку зачли то, что он раскаялся, не был судим раньше, имеет положительные характеристики и у него есть малолетний ребенок. Было учтено и то, что во время следствия он пытался загладить вред (было ли что-то кроме извинений, в документе не уточняется).

В итоге было решено, что лишать парня свободы нет необходимости. Николаю назначили штраф в размере 40 базовых величин — 1280 рублей. А дополнительно его обязали возместить процессуальные издержки в размере 10 копеек.

К слову, любителя выпивки и единоборств не уволили с работы — по крайней мере на момент суда он оставался медбратом-анестезистом в той же больнице.

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