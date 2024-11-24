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Cенатор Линдси Грэм: США введут санкции против любой страны, исполнившей ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

  • 24.11.2024, 12:13
Cенатор Линдси Грэм: США введут санкции против любой страны, исполнившей ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Политик обратился в первую очередь к союзникам Америки.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News пообещал ввести санкции против союзников США, если они начнут выполнять ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, выданные Международным уголовным судом (МУС), пишет The Insider.

«Любому союзнику — Канаде, Британии, Германии, Франции: если вы будете помогать МУС, мы введем против вас санкции», — заявил Грэм. Он также подчеркнул: «Если вы как нация поддержите арест по ордерам против Биби (Нетаньяху) и Галанта, я предложу ввести против вас санкции». Он не раскрыл их суть, однако пообещал, что они «сокрушат» экономику стран, против которых будут введены.

Напомним, МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта 21 ноября, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. В запросе генпрокурора к МУС также фигурировали трое главарей ХАМАС, однако все трое уже были убиты.

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