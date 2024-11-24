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Рыбак в Минске поймал огромного сазана на 18 килограммов, а через час вытащил такого же толстолобика

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  • 24.11.2024, 12:18
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Рыбак в Минске поймал огромного сазана на 18 килограммов, а через час вытащил такого же толстолобика

«Чудо» произошло на Чижовском водохранилище.

Житель Минска Валерий Малахов за час на Чижовском водохранилище выловил 18-килограммового сазана (карпа) и примерно такого же толстолобика.

На улов обратил внимание специализированный паблик в Instagram «Рыбалка в Беларуси».

Валерий рассказал, что усердно рыбачить начал пять лет назад, в основном охотится на хищную рыбу. На этот раз вместе с напарником по рыбалке решил съездить на Чижовское водохранилище. Целью был судак, но попалась совершенно другая рыба.

— Спустились на воду. С часов десяти плавали, и где-то около двух клюнул сазан, — говорит Валерий. — Ну как клюнул — забагрился. Я на спиннинг ловлю, сазан зацепился нижней частью челюсти. Первым делом подумал, что это сом. Долго он катал нас на лодке — минут 25, но я все равно эту рыбину достал. Эмоции были такие, что не передать словами! Вес рыбы составил 18,4 кг. Такого огромного сазана я поймал впервые в жизни. До этого мой рекорд был 7−9 кг.

Однако в тот день это был не последний трофей для Валерия. В течение часа он вытянул из водохранилища 18-килограммового толстолобика.

— Толстолобика я впервые поймал. Раньше эту рыбу вообще не видел, — признается Валерий. — Такой улов — случайность и немного везения. Главное — получил удовольствие, адреналин. Рыбу подержал, сфотографировался и отпустил. Мне большего не надо.

— Ваш улов и добыча других рыбаков в очередной раз свидетельствует о том, что в черте города можно ловить действительно огромные экземпляры.

— Я вам скажу больше. В моей лодке установлен эхолот. И он показывал силуэты таких рыб, что даже страшно было закинуть в их сторону снасть. А этой весной известный рыбак Евгений Атрахимович поймал в Чижовке толстолобика на 35 кг. Так что монстры там плавают хорошие, и поймать крупную рыбу вполне реально.

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