Егор Шарангович признан первой звездой драматичного матча «Калгари» с «Миннесотой» 24.11.2024, 12:37

Белорусский нападающий оформил третий гол.

В поединке чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» дома одолел «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов, пишет betnews.by.

Калгари — Миннесота — 4:3 (Б) (Руни, 15:00, Поспишил, 39:29-бол., Шарангович, 43:53-бол., Андерссон — решающий буллит; Юханссон, 16:03, Фэйбер, 56:01-бол., Росси, 59:26).

Белорусский нападающий Егор Шарангович оформил третий гол «огоньков», реализовав большинство мощным кистевым броском в «девятку» со средней дистанции.

Звезда «Betera» провел 22 минуты 52 секунды на льду, забросил шайбу, не реализовал послематчевый буллит, исполнил 8 бросков (1 мимо), совершил 2 блока, выиграл 1 вбрасывание при показателе полезности «0». В итоге он был признан первой звездой поединка.

Теперь у Шаранговича 5 (4+1) баллов в 14 матчах. «Калгари» же идет на 4-м месте в таблице Запада с 27 очками после 21 игры.

А вот «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (2:3) — Алексей Протас результативными действиями не отметился. «Юта» же разгромила «Питтсбург» (6:1) — защитник Владислав Колячонок снова не попал в заявку своей команды.

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