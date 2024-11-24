Видеофакт: Украинский беспилотник сжег вражеский танк под Волчанском
- 24.11.2024, 12:46
РЭБ не спас.
На днях аэроразведка Краматорского 11-го пограничного отряда обнаружила вражеский танк, который направлялся в сторону позиций Сил обороны. На охоту за такой желанной целью вылетел FPV-дрон.
При приближении к танку стало понятно, что на него развернуто несколько мощных РЭБов оккупантов, однако это не помешало нашим бойцам попасть и сжечь бронетехнику.
Об этом сообщили пограничники в телеграмм-канале Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.