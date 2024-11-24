В России решили назвать дочь Орешницей в честь баллистической ракеты 49 24.11.2024, 13:03

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Это будет пятнадцатый ребенок у многодетного отца.

Россиянин из Татарстана Владимир Сухов – отец 14 детей от разных женщин. Он поделился своими планами относительно имени следующего 15-го ребенка, передает «24 Канал».

Сейчас, как заявил многодетный отец, они ожидают 15-го ребенка. Врачи сказали, что будет девочка.

По словам родителей, они хотят назвать девочку Орешницей. 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия атаковала Украину ракетой средней дальности «Орешник», это, по его словам, уникальная и новейшая ракета.

Точное решение по поводу Орешницы родители обещают принять в ближайшие пару дней.

Предыдущую дочь, которая родилась в ноябре 2023 года, Суховы назвали Россия-Святосия-Святороссия.

Сухов отметил, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа.

Многодетный отец заявил, что родственники и сотрудники ЗАГСа удивились, но обрадовались редкому имени ребенка.

«(Родственники), зная меня, своеобразного человека, они всегда радуются и говорят, что у них улыбка на лице, что в России появилась Россия, появилось новое имя. В общем, прекрасно отнеслись [в ЗАГСе], немного даже с восторгом, с удивлением и с радостью, неожиданно», — рассказывал отец в СМИ.

Матери 14-ти детей Владимира разные, но, по словам многодетного отца, дети живут дружно.

«Мамы у них разные, так получилось в жизни. Все они счастливы. Всем я помогаю, и мы живем дружно. Самому старшему 34 года, 35 будет. Мои дети Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья. К сожалению, имя одного ребенка я так и не узнал. Его мама живет в Казахстане, и он в Казахстане живет, чудесное дитя. Родился Природа Владимирович, он же Родушка, он же Род. И Россия Владимировна», — рассказал он.

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