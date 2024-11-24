Белорус взял за талию и вынес на лестничную клетку сотрудницу ОПИ, собиравшуюся наложить арест на компьютер 19 24.11.2024, 12:54

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иллюстративное фото

Ее коллега вызвала милицию.

В Минске вынесли приговор 33-летнему горожанину, которого обвиняли в насилии в отношении должностного лица, выполнявшего служебные обязанности, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Вечером в квартиру на улицу Уборевича, где проживает мужчина, пришли две сотрудницы отдела принудительного исполнения (ОПИ). Они предъявили служебные удостоверения и сообщили, что будут проверять имущественное положение мужчины, поскольку с 2019 года у него имелись непогашенные штрафы.

Одна из сотрудниц собралась наложить арест на компьютер, что весьма возмутило выпившего хозяина квартиры. Он стал выталкивать женщину из комнаты, а после взял за талию и вынес на лестничную клетку. Ее коллега вызвала милицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК (Насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности).

Суд признал минчанина виновным и приговорил к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).

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