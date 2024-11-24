ВСУ поразили российский ЗРК «С-400» в Курской области 1 24.11.2024, 13:20

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Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Украина ударила по подразделению ВС РФ, которое, скорее всего, обстреливало гражданских

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям армии страны-агрессора России в ночь на 24 ноября, сообщает Генштаб ВСУ.

Удар нанесен по зенитно-ракетному дивизиону 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области. Уже известно, что ВСУ успешно попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «С-400».

«Указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме «земля-земля», то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины», - говорится в сообщении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины также отметили, что боевая работа по военным целям оккупантов продолжается.

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