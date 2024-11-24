В Минске закроют на две недели часть улицы Розы Люксембург 5 24.11.2024, 13:28

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иллюстративное фото

Из-за угрозы безопасности дорожного движения.

В Минске на две недели перекроют для движения транспорта участок улицы Розы Люксембург. Соответстующее решение столичных властей опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«В связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан, вводится временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин по улице Розы Люксембург от здания № 183 до улицы Карпова с 00 часов 00 минут 29 ноября до 00 часов 00 минут 15 декабря», — говорится в решении Мингорисполкома.

Решение вступает в силу сразу после опубликования.

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