Эрдоган встретится с генсеком НАТО, чтобы обсудить изменения войны в Украине

Эрдоган встретится с генсеком НАТО, чтобы обсудить изменения войны в Украине1
- 24.11.2024, 13:36
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Встреча состоится в Анкаре 25 ноября.
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит войну в Украине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоится в Анкаре 25 ноября.
Об этом сообщает Reuters.
В ходе переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте обсудят также устранение препятствий в оборонных закупках между союзниками по НАТО.
Кроме того, речь пойдет о совместной борьбе военного Альянса с терроризмом, сказал изданию турецкий чиновник.