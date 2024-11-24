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Эрдоган встретится с генсеком НАТО, чтобы обсудить изменения войны в Украине

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  • 24.11.2024, 13:36
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Эрдоган встретится с генсеком НАТО, чтобы обсудить изменения войны в Украине

Встреча состоится в Анкаре 25 ноября.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит войну в Украине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоится в Анкаре 25 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте обсудят также устранение препятствий в оборонных закупках между союзниками по НАТО.

Кроме того, речь пойдет о совместной борьбе военного Альянса с терроризмом, сказал изданию турецкий чиновник.

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