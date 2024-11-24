«Разговоры о сносе наших домов идут каждый год» 24.11.2024, 13:45

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Как живется минчанам в поселке Велозавода?

Этот заводской поселок, как и многие подобные, появился в Минске после войны. Тогда они проектировались по концепции «город в городе», чтобы рядом с жилыми домами была вся необходимая инфраструктура. Сегодня в районе Велозавода и правда есть все, что нужно, — детские сады и школа, поликлиника и аптеки, кинотеатр, множество продуктовых магазинов и кафе.

Но при этом здесь все так же сохраняется шарм провинциального городка, когда жизнь течет спокойно и размеренно, во дворах на веревках сушится белье, а соседи за столиками играют в карты и обсуждают последние новости, рассказывают журналисты Realt.by.

Если посмотреть по картам, то поселок представляет собой треугольник, который с одной стороны ограничивается железнодорожной станцией Минск-Восточный, с другой — Антоновским парком и Слепянским каналом, а с третьей — Партизанским проспектом.

Изначально, в 1950—1960-х годах он застраивался преимущественно двух- и трехэтажками. В советское время здесь начали возводиться кирпичные и панельные дома. А с 2017-го года появились новости о сносе старого жилого фонда, а в 2018 году был утвержден план, согласно которому износившиеся жилые дома должны снести, а на их месте построить многоэтажки с паркингами и ТЦ. Некоторые дома в районе уже отселили. А на месте бывших производственных зданий уже возведены многоквартирные дома «Антоновского квартала».

«В очередной раз нам сказали, что точно будут сносить»

В одном из атмосферных дворов поселка на лавочке возле дома мы видим двух местных жительниц — Ирину и Ларису.

В доме по улице Станиславского Ирина живет с 1989-го года. Жилье здесь в 1981-м дали ее свекру, который тогда работал на Станкостроительном заводе имени Кирова.

— Вообще дома эти были построены давно, еще в 1949-м году. Но изначально здесь было двухэтажное общежитие. Со временем достроили третий этаж, и уже в 1980-х дом сдали в эксплуатацию как жилой многоквартирный, а квартиры в нем как раз распределяли работникам завода.

Ирина подчеркивает, что их дом и соседние двухэтажки уже не первый год собираются сносить.

— Эти разговоры о сносе идут каждый год, но все откладывается и откладывается. И вот в очередной раз нам сказали, что точно будут, но только после 2025-го. Куда соберутся переселять, непонятно. Да и вообще, как таковых уведомлений не было, провели только собрание, где об этом говорилось. Но опять же все на уровне разговоров.

Уже сейчас нам нельзя здесь прописывать людей. Точнее, их прописка уже никак не повлияет на количество квадратов, когда начнут переселять. А квартиры у нас хорошие, с паркетными полами. Кстати, насчет того, что нельзя делать ремонты, нам не сообщали, хотя вроде при сносе есть такое.

Но, честно говоря, мы и сами особо ничего тут не делаем и не меняем. Думаем, что в этом нет смысла, если все равно придется переезжать куда-то. Поэтому жильцы в основном ждут каких-то конкретных решений.

Местная жительница обращает внимание, что недалеко от них уже сносили двухэтажки. Теперь на их месте стоит девять новых многоквартирных домов «Антоновского квартала».

— Мы такой участи для себя не хотим. Лично я против и хотела бы остаться в своем доме. Здесь очень спокойный район, практически нет машин и шума. Да, где-то не хватает хороших магазинов, а я по ним люблю походить. Рядом с нами еще есть поликлиника. Плюс, что близко, но врачей особо нет, поэтому все равно приходиться ездить подальше.

Но у нас тут в районе много зелени и какая-то своя особая атмосфера. Например, белье на улице сушится. Моя дочка живет на Каменной Горке. Когда приезжает сюда, говорит, что мы в каком-то колхозе живем. А мне нравится. Наоборот, от поездок к ней в эти многоэтажки мне приходится потом день отходить.

«У нас нет ванных и балконов»

Расставаться с поселком Велозавода не желает и Лариса. В соседнем с Ириной доме 1956-го года постройки она проживает уже 18 лет. Жилье получала от ЖЭСа.

— Несмотря на то, что дома находятся рядом и у них примерно одно время строительства, они очень разные. У нас, например, в квартирах нет ванных комнат и балконов, установлены деревянные лестницы. А еще вместо паркета деревянные полы, которые от времени уже прогнили.

Был случай, что на первом этаже обвалился потолок. Хорошо, что в тот момент сосед был на работе. Но про наши дома как будто и забыли. Никто ничего не ремонтирует, все жильцы делают сами. Единственное, что сейчас восстанавливают дорогу рядом с домами. А еще на соседней улице — Стрелковой — немного подкрашивали дома. В остальном, никаких глобальных ремонтов и облагораживания территории не было.

Несмотря на эти неудобства, Лариса не хочет, чтобы снос домов осуществился.

— Переезжать отсюда никуда не хочется. Возможно, условия здесь и не лучшие. Например, дом определенно нуждается в ремонте. Плюс — наличие недалеко от нас станции, где останавливаются электрички и случаются неприятные истории с воровством.

Но для меня важнее то, что здесь уже практически всех соседей знаешь, со многими общаешься. Новых жильцов тут особо нет, квартиры не продаются. При этом всегда, если нужна какая-то помощь, есть к кому обратиться, никто не откажет. Поэтому переезжать в эти многоэтажки не хочется, в них нет души.

«Раньше мы накрывали столы прямо во дворе и отмечали праздники»

На одной из улиц поселка мы встречаем Тамару Адамовну. До переезда на улицу Серафимовича в дом возле кинотеатра «Ракетв» она успела пожить на Интернациональной и Соломенной.

— Хрущевка, в которой живу, — это панельный дом. Он без лифтов, конечно же. Поэтому таким пожилым людям, как я, бывает трудновато подниматься на этажи. И в общем, наш дом не может сравниться с двухэтажками, которые стоят рядом. Их строили пленные немцы. И сделали это хорошо. Они вообще были умельцы. За то, что им давали еду, приносили самодельные скалочки для блинов или еще что-нибудь из дерева.

В этих двухэтажках есть кладовки, удобные кухни, раздельные туалет и ванная, балконы. Дома стоят до сих пор в неплохом состоянии. Понятное дело, что требуется ремонт, но в общем-то жить в них можно. Даже жаль, что частично эти двухэтажки в поселке сносили. Возможно, будут продолжать снос.

Тамара Адамовна рассказывает, что жизнь здесь очень спокойная.

— Мне здесь нравится, я привыкла, и уже не рассматриваю других вариантов. Конечно, если сравнивать с тем, как было раньше, то люди стали как отшельники. Каждый сам по себе и в своих проблемах. Раньше мы с соседями собирались вместе отмечать праздники. Прямо во дворах ставили столы, накрывали их и веселились. Были более сплоченными. Сейчас большинство умерли. Появилось много молодежи, которые все в своем.

«Здесь все какое-то спокойное и размеренное»

Недалеко от кинотеатра «Ракета», который находится на территории поселка Велозавода, живет Андрей. На улицу Фабричную он переехал более полугода назад в пятиэтажку 1962 года постройки.

— Обстоятельства сложились так, что мне пришлось оперативно искать, куда переехать. Друзья помогли найти вариант здесь. Конечно, такая смена обстановки была мне непривычна.

Раньше я снимал квартиру в «Минск Мире», а это как будто два совершенно разных мира. Там много шума, вокруг все в застройках, от этого и темп жизни как будто ускоренный. Здесь же все какое-то спокойное и размеренное, есть зеленые зоны. За счет этого прогуляться вечером как будто приятнее. Пока мне такое нравится, но мысли приобрести себе жилье тут у меня нет. Если задумаюсь об этом вопросе, то, скорее, буду рассматривать какие-то более современные варианты.

Парень отмечает, что в районе особо нет молодежи, в основном, старожилы.

— Ближе к Антоновскому кварталу, колледжу легкой промышленности, общежитию можно увидеть больше молодых людей, семей с детьми, но в глубине поселка — контингент постарше, много пожилых.

Одним из основных плюсов жизни здесь Андрей видит наличие метро недалеко от дома.

— Мне кажется, что в принципе это один из основных факторов при выборе жилья. У меня нет собственного автомобиля, поэтому спасаюсь общественным транспортом. А отсюда вообще удобно доезжать куда угодно, тем более находимся относительно близко к центру. Например, до улицы Октябрьской вообще можно дойти за полчаса.

Что здесь продается?

Сейчас в базе Realt предлагается более десяти вариантов квартир к покупке в поселке Велозавода.

Например, в трех минутах от метро по адресу Станиславского, 16 выставлена на продажу пятикомнатная квартира в доме 1961-го года постройки. Находится она на четвертом этаже четырехэтажки (при этом есть технический этаж).

В доме в 2020-м году был сделан качественный капитальный ремонт с заменой труб и газопровода, утеплением и оштукатуриванием. Объект кирпичный, а толщина стен составляет более полуметра. Предлагаемая квартира общим метражом 87,4 квадрата. В комнатах сделан ремонт, можно заезжать сразу после покупки. Есть подвал с хозяйственными кладовками. Просят за такую квартиру 100 тысяч долларов (1 144 доллара за квадрат).

Также в районе поселка Велозавода по улице Стрелковая, 6 продается трехкомнатная квартира общим метражом 60 квадратов. Объект находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома 1949-го года. В квартире высокие трехметровые потолки, которые дают ощущение свободного пространства. Есть две изолированные комнаты. Кухня оборудована необходимой техникой. Квартира полностью готова к проживанию. В шаговой доступности от дома расположена зеленая зона с набережной, а в пяти минутах находится метро. Продается квартира за 85 тысяч долларов (1 417 долларов за метр квадратный).

Еще один вариант — двушка на Станиславского, 34. Общий метраж — 42,5 квадрата. Квартира находится на первом этаже пятиэтажки 1961-го года. Окна выходят в тихий двор. Высота потолков — 2,5 метра. В квартире — совмещенный санузел. Сделан косметический ремонт. В подвале дома есть личная кладовка 4 квадрата. Стоимость квартиры оценивается в 62 950 тысячи долларов (1 481 доллар — за квадрат).

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