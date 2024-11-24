Дуэль между Вашингтоном и Москвой 1 24.11.2024, 13:53

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Владимир Пастухов

«Немцы» бывают разные.

Удар (предполагаемый) Астраханской МБР по «Южмашу» в Днепре, кроме всего прочего, является очень хорошей иллюстрацией того, по каким правилам проходит дуэль между Москвой и Вашингтоном. Путин ведет себя очень по-русски (отчего бы ему вести себя иначе?): жестко, нахраписто, скорее нагло, чем расчетливо.

Все это напоминает некрасовскую сцену торга между мужиком и купчиной:

«Пошло у них сражение:

Купец его копейкою,

А тот его рублем!»

Байден (купец) аккуратненько так выкладывает - а вот теперь можно бить и по России американским оружием, но только в приграничных областях, только на выверенную глубину и только по согласованным объектам.

Путин (мужик) не разменивается: чуть что - готов ухнуть сразу межконтинентальной баллистической ракетой, пусть скажут «спасибо», что пока без ядерной боеголовки, но намек, конечно, именно на нее, иначе никакого смысла нет вообще.

К сожалению, только в поэме Некрасова при такой тактике все для мужика заканчивается хорошо.

В реальной жизни все гораздо более прозаично: каждый такой шаг - это скорее ловушка для Путина, чем для Запада.

«Рублей» у Путина осталось на самом деле не так много, такими темпами он очень быстро подойдет к тому, что единственное, чем можно будет ответить на очередное давление заокеанского купчины - это вытащить из штанов ядерный червонец.

Так или иначе, Кремль продвигается к моменту истины, после которого надо либо резко сбрасывать обороты, либо наносить демонстрационный удар тактическим ядерным оружием, после чего подмосковные вечера перестанут быть томными.

Хотя фильм «В бой идут одни старики» был снят на Киевской киностудии, именно Кремль ведет себя сегодня как лейтенант Скворцов, который полагал, что «немец обязательно отвернет», если идти на таран. «Немцы» бывают разные.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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