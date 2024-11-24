Алексей Колосов поделился эмоциями после первой победы в НХЛ 24.11.2024, 14:01

Алексей Колосов

Слова белорусского вратаря.

22-летний белорусский вратарь «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов поделился эмоциями от первой победы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пишет belarushockey.com.

Колосов совершил 19 спасений при 21 броске в домашнем поединке против «Чикаго Блэкхокс» — 3:2 (ОТ).

— Первая победа в НХЛ.

Всем спасибо, двигаемся дальше! — написал Колосов на своей странице в социальной сети.

Колосов — первый белорусский вратарь с победой в НХЛ. Отметим, что Алексей также является первым белорусским голкипером, который сыграл в НХЛ.

В сезоне у Колосова 5 игр, 1 победа, процент отраженных бросков 87,7%, коэффициент надёжности 3,38.

«Флайерз» с 20 очками в 21 игре занимают 12-е место в таблице Восточной конференции.

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