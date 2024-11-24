Сокрушительные удары ракетами по территории РФ: названа следующая цель 24.11.2024, 14:35

В пределах досягаемости находятся сотни интересных объектов.

Следующий удар западными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ. Там находится много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны находятся в зоне риска после того, как союзники дали разрешение Украине бить по целям на территории РФ.

«Сотни целей сейчас находятся в пределах досягаемости ракет, которые имеют большую мощность, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые использует Украина», - говорится в сообщении.

Также известно, что Институт изучения войны нашел около 200 военных целей в радиусе действия ракет ATACMS и Storm Shadow.

Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что это лишь часть целей. По его словам, Украина может использовать данные разведки и атаковать штабы и другие объекты, которые меняют местоположение.

«Ликвидация штаба бригады или дивизии может создать беспорядок на несколько дней для сотни российских солдат», - сказал Баррос.

Издание отмечает, что одна из крупнейших концентраций целей находится в Ростовской области. Там по меньшей мере четыре аэропорта, которые находятся в пределах досягаемости западных ракет, хотя некоторые из них являются гражданскими.

«Ростов является местом высадки многих войск, которых транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированный восток Украины. Удар по региону может быть сокрушительным и разбросать ключевой плацдарм для дислокации российских войск», - пишет WSJ.

Авторы добавляют, что не удалось установить, ввели ли США ограничения по типам целей или регионов, которые может выбирать Украина для атак.

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