В Могилеве заметили кота, который знает правила дорожного движения

В Могилеве заметили кота, который знает правила дорожного движения7
- 24.11.2024, 14:44
- 3,078
Видеофакт.
Кот в Могилеве перешел проезжую часть по всем правилам. Сначала остановился перед переходом, посмотрел по сторонам, убедился, что машина остановилась, а затем спокойно перебежал на другую сторону.
Видео, снятое в Могилеве, собрало почти 300 тысяч просмотров в тиктоке. В комментариях люди пишут, что и без номеров на стоящей рядом машине понятно: это Беларусь.
@alexandermatveenko #кот ♬ Джентельмены удачи - Геннадий Гладков
Другие говорят, что водителю явно повезло с пешеходом: другая кошка вполне могла бы лечь посреди дороги и начать заниматься своими делами.
Есть и те, кто вспоминает известную примету о черной кошке, которая перебегает дорогу. Другие, правда, спорят: у кота на видео ведь лапки белые, поэтому все будет хорошо.