В Могилеве заметили кота, который знает правила дорожного движения 7 24.11.2024, 14:44

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Видеофакт.

Кот в Могилеве перешел проезжую часть по всем правилам. Сначала остановился перед переходом, посмотрел по сторонам, убедился, что машина остановилась, а затем спокойно перебежал на другую сторону.

Видео, снятое в Могилеве, собрало почти 300 тысяч просмотров в тиктоке. В комментариях люди пишут, что и без номеров на стоящей рядом машине понятно: это Беларусь.

Другие говорят, что водителю явно повезло с пешеходом: другая кошка вполне могла бы лечь посреди дороги и начать заниматься своими делами.

Есть и те, кто вспоминает известную примету о черной кошке, которая перебегает дорогу. Другие, правда, спорят: у кота на видео ведь лапки белые, поэтому все будет хорошо.

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