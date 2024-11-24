CNN: Китайские хакеры могли прослушивать Дональда Трампа 2 24.11.2024, 14:52

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Они получили доступ к устройствам 150 американских политиков.

Китайские хакеры могли получить доступ к телефонным разговорам высокопоставленных лиц Республиканской и Демократической партий США. Как сообщает CNN, они атаковали устройства избранных президента и вице-президента Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Руководители ведущих телекоммуникационных компаний США встретились в пятницу в Белом доме с представителями органов национальной безопасности на фоне растущей обеспокоенности по поводу длительной китайской кампании кибершпионажа, жертвами которой стали некоторые из самых высокопоставленных политических деятелей США. В их числе может быть избранный президент Дональд Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам людей, осведомленных в этом вопросе, хакеры глубоко проникли в сети некоторых крупных американских телекоммуникационных провайдеров, чтобы шпионить за телефонными звонками и текстовыми сообщениями.

— Это, безусловно, худший взлом телекоммуникаций в истории нашей страны, — заявил CNN сенатор Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния и председатель комитета по разведке.

CNN отмечает, что все масштабы взлома, его последствия и влияние на национальную безопасность все еще расследуются.

По словам Уорнера, ФБР уведомило о взломе не менее 150 жертв, большинство из которых находятся в районе Вашингтона. Все они, вероятно, звонили или отправляли сообщения множеству людей, а значит, количество записей, к которым получили доступ хакеры, гораздо больше. По словам Уорнера, хакеры могли прослушивать звонки конкретных целей в течение определенного периода времени.

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