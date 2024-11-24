Российского Z-блогера шокировала работа ВСУ с дронами 4 24.11.2024, 15:09

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«Военкор» назвал командиров РФ преступниками.

На нынешнем этапе войны именно беспилотники стали тем оружием, которое эффективно сдерживает продвижение ВС РФ. Большинство российских штурмовиков становятся «грузом 200» еще до того, как приблизятся к позициям ВСУ.

Об этом откровенно пишет российский Z-блогер «Zаписки Vетерана», передает «Диалог.UA».

Он пожаловался, что командиры ВС РФ отправляют своих солдат в штурмы на верную смерть, не оснастив средствами борьбы с БПЛА. Как итог, у россиян очень существенные потери на фронте и очень медленное продвижение вперед.

«Есть некий (украинский - ред.) опорник… Формируется колонна для штурма из нескольких БМП и танка. На технику сверху садится десант и отправляется в штурм. Противник, естественно, наблюдает и начинает работать (по колонне ВС РФ - ред.) FPV. В итоге до опорника никто не доезжает. Вся техника уничтожена, а кто выжил из десанта, уничтожается сбросами с mavic, (ВСУ - ред.) даже артиллерию не применяют… В 90% случаев штурмовые мероприятия срываются из-за массового применения FPV противника», - рассказал Z-блогер.

Он возмущен тем, что вместо поиска путей решения этой проблемы командиры ВС РФ продолжают забрасывать на украинские позиции все новые и новые порции «мяса».

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