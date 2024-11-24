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Над американскими военными базами в Британии зафиксировали неизвестные дроны

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  • 24.11.2024, 15:34
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Над американскими военными базами в Британии зафиксировали неизвестные дроны
Фото: Chris Radburn/PA

Беспилотники появились в трех местах.

Над авиабазами США в Британии зафиксировали неизвестные дроны. Беспилотники заметили над тремя военными базами.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что небольшие беспилотные летательные аппараты пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и у базы Фелтуэлл в Норфолке. Это не повлияло на жителей базы или на критическую инфраструктуру.

Военно-воздушные силы США, использующие британские базы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать беспилотники враждебными.

«Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонных объектах. Это включает в себя средства безопасности против дронов», - сказал спикер британского Министерства обороны.

Но в Минобороны не захотели комментировать процедуры безопасности.

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