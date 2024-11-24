Как выглядят самые дешевые квартиры в Минске? 2 24.11.2024, 15:43

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Среди них есть и двухкомнатные.

Журналисты realt.by посмотрели, по какой цене сейчас продают самые дешевые квартиры. Конечно, в большинстве своем это однушки. На сайте собрали подборку из пяти вариантов от 43 до 47 тысяч долларов. Сюда вошли и двухкомнатные квартиры. Вот как они выглядят.

Улица Подлесная (Партизанский район)

Двухэтажный дом на Подлесной, 10 был построен в 1960 году. На последнем этаже продается двухкомнатная квартира в 39,3 м². Кухня здесь занимает 5,16 м².

Квартира нуждается в ремонте. Одна из комнат является проходной. В кухню можно попасть через коридор или комнату.

Санузел тут совмещенный, балкона нет. Отопление комбинированное: эклектическое и твердотопливное.

Рядом с домом возведен просторный гараж с подвалом.

Рядом с домом находится железная дорога и парк. До станции метро «Восток» около 15 минут на общественном транспорте.

Стоимость квартиры — 45 900 долларов. Квадратный метр стоит 1 168 долларов.

Улица Кошевого (Партизанский район)

Продается однокомнатная квартира на Кошевого, 21. Она располагается на первом этаже четырехэтажного дома 1962 года постройки. Площадь однушки — 29,48 м², а кухни — 6,02 м².

Квартира хоть и со старым ремонтом, но выглядит аккуратной. Кстати, капремонт в доме уже прошел. На полу в комнате и кухне лежит деревянное покрытие.

Санузел облицован плиткой. Балкона нет.

Недалеко от дома находится Антоновский парк. Поблизости есть остановки общественного транспорта. До станции метро «Тракторный завод» несколько остановок.

Цена однушки — 46 500 долларов. Метр обойдется в 1 577 долларов.

Улица Чигладзе (Фрунзенский район)

В 1970 году была построена пятиэтажка на Чигладзе, 6/1. Тут на третьем этаже продается квартира в 22,47 м², кухня занимает 5,4 квадратного метра — малосемейка.

Квартира также идет под ремонт. Тут на полу лежат линолеум и кафель. В окнах стоят стеклопакеты.

Санузел здесь совмещенный. Из комнаты есть выход на застекленный балкон.

Рядом с домом находится продуктовый магазин и ТРЦ Palazzo. Быстро можно добраться до остановки общественного транспорта.

Цена двушки — 43 тысячи долларов. Метр — 1 914 долларов.

Улица Розы Люксембург (Московский район)

В двухэтажной сталинке на Розы Люксембург, 134 можно купить двухкомнатную квартиру. Дом возвели в 1959 году. Жилье находится на последнем этаже. Двушка занимает 31,1 м². Площадь кухни составляет 5,2 м².

Двушка нуждается в ремонте. По планировке одна из комнат является проходной, но владельцы это изменили. Проход заделали, а дверь во вторую комнату установили в кухне.

Совмещенный санузел занимает меньше 2 квадратов. Балкона нет.

Близко к дому находятся сквер и остновка общественного транспорта. Примерно за 10 минут можно дойти до станции метро «Грушевка».

Обойдется двушка в 44 900 долларов. Метр стоит 1 444 доллара.

Улица Передовая (Партизанский район)

Пятиэтажка на Передовой, 5 построена в 1970 году. На последнем этаже выставлена на продажу однокомнатная квартира в 21,26 м². Площадь кухни — 5,13 м².

Квартира аккуратная. На полу лежит ламинат, в окнах стоят стеклопакеты.

Санузел — совмещенный. Имеется и открытый балкон с выходом из комнаты.

Напротив — железная дорога. Быстро можно добраться до станции метро «Тракторный завод».

Квартира стоит 43 200 долларов. Метр — 2 032 доллара.

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