Группа :B:N: выступила в Варшаве с праздничным концертом
- 24.11.2024, 15:19
Мероприятие было приурочено к 25-летию творческой деятельности.
23 ноября группа :B:N: (Бяз Назвы) выступила в Варшаве с праздничным концертом, приуроченным к 25-летию творческой деятельности коллектива, сообщает сайт Charter97.org.
Концерт начался 23 ноября в 19:00 по адресу: ul. Nowy Świat 27a, Scena Chmielna.
В этот вечер ценители творчества :B:N: услышали лучшие песни из разных периодов творчества музыкантов.
Кроме того, во время концерта была представлена новая коллекция мерча, которая доступна только на концертах группы.
На сцене также выступили интересные приглашенные гости.