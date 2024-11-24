Экс-президент Тайваня: Украина сейчас больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй

Экс-президент Тайваня: Украина сейчас больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй1
- 24.11.2024, 16:15
Военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.
Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.
Об этом она сказала, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии, ее цитирует Politico.
Цай Инвэнь подчеркнула, что «США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам». «У нас (Тайваня) еще есть время», – сказала она.
«Победа Украины станет эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии», – убеждена бывший президент Тайваня, имея в виду, что военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.
Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, и сохраняются опасения, что он попытается вернуть под свой контроль остров силой. США являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.