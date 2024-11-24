закрыть
24 ноября 2024, воскресенье, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-президент Тайваня: Украина сейчас больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй

1
  • 24.11.2024, 16:15
Экс-президент Тайваня: Украина сейчас больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй
Цай Инвэнь

Военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.

Об этом она сказала, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии, ее цитирует Politico.

Цай Инвэнь подчеркнула, что «США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам». «У нас (Тайваня) еще есть время», – сказала она.

«Победа Украины станет эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии», – убеждена бывший президент Тайваня, имея в виду, что военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, и сохраняются опасения, что он попытается вернуть под свой контроль остров силой. США являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов