В российском Марксе водитель иномарки застрелил двоих человек в «Оке» 9 24.11.2024, 16:35

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Ему не понравилось, что водитель «Оки» подрезал джип.

В Марксе водитель иномарки застрелил двоих человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». Об этом местному изданию «Нам Маркс» 24 ноября сообщили очевидцы события.

Инцидент произошел сегодня днем в районе Дворца Пионеров — это географический центр города. На улице Победы прогремели выстрели. По одним данным, стрелявший водитель был на автомобиле марки Toyota Camry, по другим — на белом джипе, причем его марку уточнить затруднились. В результате инцидента один из пострадавших — Михаил К. — был убит на месте, второй — Алексей Соколовский — попал в больницу.

— [Убитый] успел написать на чужой машине номер стрелявшей машины, упал и умер, — сообщил очевидец события.

Депутат собрания Марксовского района Ксения Чернова предложила всем возможным свидетелям инцидента написать ей подробности происшествия в личку, пообещав сохранить полную анонимность.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета подтвердили реальность инцидента, сухо сообщив некоторые его подробности.

— По предварительным данным, 24 ноября 2024 года у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в двух мужчин, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления фигурант скрылся. Потерпевшие — местные жители, личность нападавшего устанавливается, — сообщили в СК.

По факту происшествия возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 105 УК РФ о покушении на убийство двух человек, а также смерти мужчины. В отношении стрелявшего местными силовиками объявлен план «Перехват».

В пресс-службе регионального МВД добавили, что перестрелка произошла около трех часов назад — в 13:30.

— 24 ноября 2024 года в 13:30 на улице Победы города Маркса Саратовской области в ходе конфликта между гражданами один из них применил огнестрельное оружие, в результате чего мужчина 1992 года рождения скончался на месте, второй 1976 года рождения получил ранение и был госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении полицейских.

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