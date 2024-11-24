Ученые рассказали, как экстремальный холод влияет на сон 1 24.11.2024, 16:36

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Криостимуляция может быть полезна людям с проблемами сна.

Канадские и французские ученые обнаружили, что воздействие экстремально низких температур улучшает качество сна. Эксперимент показал, что регулярные пятиминутные сеансы при температуре -90°C усиливают глубокую фазу сна, которая отвечает за восстановление организма, пишет «Хайтек».

Исследование проводилось на 20 здоровых добровольцах в возрасте около 20 лет. В течение пяти дней они подвергались криостимуляции — кратковременному охлаждению всего тела. После каждой сессии участники фиксировали свои ощущения, а специалисты отслеживали их сердечный ритм, мозговую активность и параметры сна.

После пяти дней криотерапии продолжительность глубокого сна увеличилась на 7,3 минуты. Участники, особенно женщины, отметили, что качество их сна улучшилось.

Авторы исследования считают, что криостимуляция может быть полезна людям с проблемами сна. Однако они подчеркивают, что выборка была небольшой, а эффект — умеренным. Для более точных выводов потребуются дополнительные исследования.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cryobiology.

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