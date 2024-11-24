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Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

  • 24.11.2024, 17:05
Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»
Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images

Но по числу титулов он еще не первый в истории.

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно победил в общем зачете автогонок в классе «Формула‑1». Он оформил титул за два этапа до конца чемпионата, пишет Sky Sports.

На Гран-при Лас-Вегаса гонщик из Нидерландов финишировал пятым, но этого хватило для виктории в общем зачете. Ведь его ближайший преследователь, Ландо Норрис из «Макларена», занял шестое место. В результате Ферстаппен стал недосягаемым для конкурентов.

Макс выиграл титул четвертый год подряд и четвертый раз в карьере. По этому показателю он сравнялся с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше чемпионств лишь у трех пилотов: Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона (по семь) и Хуана-Мануэля Фанхио (пять).

«Я невероятно горжусь всеми за то, что они для меня сделали. И быть здесь как четырехкратный чемпион мира — конечно, я никогда не считал это возможным. Так что сейчас я просто чувствую облегчение в некотором смысле, но также и большую гордость», — сказал пилот после гонки.

Ферстаппену 27 лет. Он дебютировал в «Формуле-1» в 17 лет — в 2015 году. А уже в 2016-м Макс выиграл свой первый этап Гран-при в составе «Ред Булл», став самым молодым гонщиком в истории, кому удалось подобное.

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