В ОАЭ нашли тело раввина, который исчез несколько дней назад 24.11.2024, 17:08

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В Израиле подозревают причастность Ирана.

В Объединенных Арабских Эмиратах нашли тело раввина Цви Когана, который считался пропавшим без вести с 21 ноября. Об этом говорится в совместном заявлении Офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министерства иностранных дел в воскресенье, 24 ноября.

В заявлении убийство Когана назвали «отвратительным актом антисемитского терроризма». Там также отметили, что Израиль использует все средства и накажет ответственных за смерть раввина «по всей строгости закона».

28-летний Цви Коган имел израильско-молдавское гражданство. Несколько лет работал раввином в ОАЭ, где был представителем ортодоксальной еврейской организации Хабад. Он работал с другими эмиссарами Хабада над созданием и расширением еврейской жизни в Эмиратах, сказано в заявлении организации.

The Telegraph со ссылкой на израильских экспертов по вопросам безопасности писал, что подозрение в совершении преступления пало на Иран.

«Этот случай вызвал волну вопросов и спекуляций относительно того, что произошло, причем Иран сразу же заподозрили в том, что он стоит за этим инцидентом… Схема действий, которую приписывают иранцам, хорошо известна: вербовка местных или иностранных преступников для совершения актов саботажа, похищения или убийства», — отметил экс-глава контрразведки израильского Моссада Одед Айлам.

По словам израильского аналитика по вопросам безопасности Ронена Соломона, Коган был «уязвимой мишенью». С ним было легко связаться под видом еврейского туриста, ведь тот руководил кошерным супермаркетом в Дубае.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на судебные документы и публичные заявления чиновников, с 2020 года на Западе произошло по меньшей мере 33 попытки убийств или похищений, в которых местные или израильские власти утверждают о связи с Ираном. Среди недавних целей был центр Хабад в Афинах.

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