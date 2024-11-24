Минский театр имени Горького закрылся 24.11.2024, 17:17

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Фото: Wikipedia

Названа причина.

Минский театр имени Максима Горького временно закрывает свои двери для зрителей. Причина – необходимость серьезного ремонта, который не проводился с 1960-х годов. Об этом пишут «Минск-Новости».

Как рассказала Наталья Громыко, первый заместитель директора театра, в 2006 году обновили только зрительный зал, а в 2019-м планировался капитальный ремонт, но финансирование оказалось недостаточным.

При открытии нового сезона внимание привлек фундамент здания. Эксперты выявили, что некоторые конструкции находятся в аварийном состоянии и требуют укрепления. Также есть проблема с капиллярными водами, которые разрушают здание. Поэтому было решено не откладывать капитальный ремонт.

Он включает усиление конструкций, обновление гидроизоляции, замену всех инженерных сетей и монтаж новой кровли. Внутри театра тоже проведут обширные работы. Там обновят зрительный зал, фойе и лестницы, а также заменят звуковое оборудование и сценическую механику.

Одним из самых заметных преобразований станет новый вид главного фасада. Реставраторы восстановят участки кирпичной кладки в мавританском стиле, которые сейчас скрыты под штукатуркой, а также воссоздадут исторические окна и детали декора. Перед зданием появятся новые колонны, стилизованные под старинные столбы ограждения.

Внутри театра также планируется много изменений. Например, в зрительном зале уберут гипсокартон и восстановят аутентичную роспись потолка. Кресла для зрителей отреставрируют, чтобы сохранить их оригинальный вид, хотя количество мест уменьшится на 80 для большего удобства.

Пока что в здании идет демонтаж: разбираются крыльцо, перекрытия и полы. Скоро начнется следующий этап работ. Ожидается, что после завершения ремонта театр сможет вновь радовать зрителей обновленным обликом и современными удобствами.

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