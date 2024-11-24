Лукашисты хотят ограничить «тунеядцев» в бесплатной медицине
- 24.11.2024, 17:29
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Вскоре появится еще одно новшество.
В Беларуси в 2025 году введут очередное изменение для «тунеядцев». Так, те, кто последние пять лет не трудился, не смогут претендовать на пособия по безработице от центра занятости. Новшество предусмотрено правками в законодательство по занятости, передает «Зеркало».
Среди условий, которые надо выполнить нетрудоустроенным, чтобы получать пособие по безработице, прописать «нахождение не менее пяти лет до регистрации безработными в трудовых отношениях».
Как альтернатива может быть работа по гражданско-правовым договорам (проще говоря, по договору подряда), но при условии, что уплачивались взносы в Фонд соцзащиты населения.
Напомним, в 2024 году пособие по безработице составляет максимум две базовые величины, то есть 80 рублей. Но некоторым категориям, например, воспитывающим детей, дают прибавку в размере 10%. Этих денег явно не хватит, чтобы прожить в течение месяца. Для сравнения: проездной на один вид наземного общественного транспорта в Минске стоит 38,25 рубля на месяц.
При этом статистику по этим выплатам (в том числе по среднему размеру и числу тех, кому их выдают), Белстат и Минтруда ранее засекретили.
В 2025 году власти намерены ввести фиксированный размер пособия по безработице. Его долго определять правительство.
Напомним, в Беларуси власти продолжают обсуждать возможные новые ограничения для тех, кто попал в базу «тунеядцев». Не исключено, что для работающих за границей могут ввести ужесточения по бесплатной медицине. В частности, глава «Совета Республики» Наталья Кочанова озадачилась дальнобойщиками.