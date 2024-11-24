Великобритания ищет переговорщика с Евросоюзом 24.11.2024, 17:52

Он будет работать в качестве советника премьера.

Британское правительство ищет переговорщика, которы будет возглавлять усилия премьера Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС. В интернете Лондон опубликовал вакансию на должность высокопоставленного чиновника, который бы работал в качестве советника Стармера по торговле, миграции, экономике и международным вопросам, связанным с Евросоюзом, передает Politico.

Должность будет предусматривать выполнение роли представителя премьера на переговорах с ЕС и ведение диалога с Брюсселем относительно соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Также чиновник будет работать с существующими соглашениями по Brexit и грядущими изменениями в правилах въезда в ЕС. Они направлены на оцифровку въезда в Евросоюз и введение платы для британцев со следующего года.

О решении назначить нового участника переговоров объявили после того, как Стармер посетил Брюссель в прошлом месяце, где встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они договорились укрепить связи Британии и ЕС в разных областях.

Напомним, после победы на выборах в июле Стармер пообещал улучшить связи Лондона со странами-членами ЕС после Brexit. Однако о возвращении Британии в Евросоюз речь не идет.

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