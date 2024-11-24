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В Украине фиксируют волну диверсий против офицеров

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  • 24.11.2024, 18:19
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В Украине фиксируют волну диверсий против офицеров

Случилось несколько подрывов.

В Украине фиксируют волну диверсий против силовиков. Злоумышленники используют взрывчатку, чтобы осуществить подрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один из инцидентов касался подрыва военнослужащего. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева. Возле машины лежал пакет, а на дереве была прикреплена камера, которая вела трансляцию.

Караульный обходил территорию и заметил пакет. Когда военный нагнулся к нему, сработало взрывное устройство, которое запустили дистанционно. Как отмечают источники, военнослужащий погиб.

Другой случай произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. В полицию поступило сообщение от женщины, что на Печерском спуске в отношении нее совершается насилие со стороны мужчины. Она утверждала, что закрылась в ванной.

На указанное место прибыл экипаж полиции. Правоохранители позвонили женщине, и та сказала, что дверь в квартиру не закрыта и сказала им заходить. Открыв дверь и шагнув в квартиру, полицейские услышали срабатывание чеки гранаты и успели закрыть дверь.

В результате произошел взрыв в коридоре квартиры. По информации источников РБК-Украина, квартира была арендована. В результате взрыва никто не погиб. Правоохранители задержали причастных.

Еще один инцидент зафиксирован в Дарницком районе столицы. Отмечается, что подрыв произошел возле Дарницкого отделения полиции. Источники сообщают, что это тоже была диверсия и применялась камера.

Напомним, ранее полиция сообщала, что в Днепровском районе Киева 22 ноября в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой. В результате взрыва мужчина погиб на месте.

Также в этом месяце СБУ и Нацполиция задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу России готовили теракты по Украине. Отмечается, что фигуранты уже совершили один подрыв в Киеве. По данным источников РБК-Украина, речь идет о подрыве в Дарницком районе столицы.

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