Какие квартиры с ремонтом продаются в жилом комплексе «Левада» в Минске? 24.11.2024, 18:30

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Цены могут показаться «кусачими».

Жилой комплекс «Левада» в Минске расположен на берегу реки Свислочь в центральной части города и окружен природно-парковыми зонами. Он состоит из 25 домов высотой от четырех до девяти этажей. Дворы включают зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Предусмотрены системы безопасности и видеонаблюдение. Это один из популярных жилых комплексов в Минске. «Куфар» изучил, какие квартиры с ремонтом можно купить уже сейчас.

Улица Нововиленская, 41

На первом (высоком) этаже девятиэтажного дома продается однокомнатная квартира площадью 33 м². Дом построен в 2023 году, в подъезде предусмотрены выходы на обе стороны, есть лифт. На цокольном этаже оборудованы помещения для хранения колясок и велосипедов.

Квартира выполнена в стиле «Ваби-саби», который предполагает лаконичность. Пол наливной, в прихожей и санузле уложена плитка, потолок оформлен в стиле лофт. Жилая зона площадью 22 м² объединяет кухню, гостиную и спальню. Санузел совмещенный, отделан плиткой и оснащен душевой кабиной, умывальником с подсветкой, инсталляцией и стиральной машиной. Лоджия оборудована нишей для хранения вещей, а в прихожей установлены металлическая дверь и зеркало. Квартира укомплектована мебелью и техникой.

Стоимость — 307 009 рублей (89 900 долларов).

Улица Нововиленская, 39

На седьмом этаже девятиэтажного дома продается однокомнатная квартира. Дом построен в 2022 году, оборудован подъездом с удобным доступом, а на цокольном этаже предусмотрена персональная кладовая. Квартира площадью 41 м² объединяет жилую и кухонную зоны. Дизайнерский ремонт выполнен с использованием современных материалов, установлены итальянские светильники. Квартира укомплектована немецкой бытовой техникой. Санузел совмещенный. Из окон открывается вид на Свислочь и благоустроенный двор. Высота потолков составляет 2,7 метра.

Стоимость — 443 916 рублей (129 990 долларов).

Улица Нововиленская, 29

Продается двухкомнатная квартира площадью 51 м². Расположена на верхнем девятом этаже дома 2020 года постройки. На -1 уровне дома закреплено кладовое помещение, также предусмотрены колясочная и велопарковка. Территория двора закрыта и оборудована детской площадкой.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт: современная кухня с встроенной бытовой техникой (холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, индукционная плита и вытяжка), межкомнатные двери с магнитными замками, стильная сантехника в санузле. Гостиная объединена с кухней, а спальня находится в отдельной комнате. Лоджия застеклена.

Стоимость — 477 759 рублей (139 900 долларов).

Улица Нововиленская, 39

Продается двухкомнатная квартира на втором этаже семиэтажного дома, который был построен в 2022 году. На территории комплекса есть магазины, кофейни, бар и спортивный зал. Супермаркет в шаговой доступности.

Площадь квартиры — 61,8 м². Ремонт завершен в ноябре 2024 года с использованием высококачественных материалов. Квартиру отличают просторная спальня, кухня-гостиная, французские окна и дополнительная комната с универсальной планировкой.

Стоимость — 614 700 рублей (180 000 долларов).

Улица Нововиленская, 29

Продается трехкомнатная квартира площадью 78 м² на втором этаже девятиэтажного дома, построенного в 2020 году. В стоимость включена вместительная кладовая площадью 5 м², расположенная на цокольном этаже. Квартира выходит на обе стороны дома. Внутри выполнен косметический ремонт, установлены натяжные потолки. Полы с подогревом.

Квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой: встроенная кухня с посудомоечной машиной, холодильником и современной сантехникой, стиральная машина, телевизор и системы хранения. Санузел раздельный.

Стоимость — 730 810 рублей (214 000 долларов).

Улица Нововиленская, 43

Продается трехкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома 2022 года постройки. Квартира оборудована брендовой мебелью и техникой. Общая площадь — 88 м². Планировка включает две отдельные комнаты и просторную гостиную с выходом на террасу. В помещениях установлены кондиционеры. Полы выложены керамогранитом с системой обогрева, стены окрашены и декорированы обоями известных коллекций.

Стоимость — 1 229 400 рублей (360 000 долларов).

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