Партия «Право и справедливость» назвала кандидата на пост президента Польши

Партия «Право и справедливость» назвала кандидата на пост президента Польши1
- 24.11.2024, 18:36
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Главная оппозиционная партия Польши поддержит беспартийного кандидата Кароля Навроцкого.
Главная оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» определилась с претендентом на пост президента страны и сегодня объявила в Кракове, что поддержит на выборах беспартийного кандидата, президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого.
Кароль Навроцкий – выпускник Института истории Гданьского университета, доктор гуманитарных наук с 2013 года. В 2023 году окончил последипломную международную программу MBA по стратегии, управлению программами и проектами в Гданьском политехническом университете.
В молодости Навроцкий играл в футбольных командах и занимался боксом.
Правящая «Гражданская коалиция» Дональда Туска объявила своего кандидата в президенты в субботу. Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, победивший на партийных праймериз главу МИД страны Радослава Сикорского.
О выдвижении на президентских выборах в следующем году также объявили спикер Сейма и председатель «Польши 2050» Шимон Головня, Славомир Менцен из «Конфедерации» и Марек Якубяк из круга «Свободных республиканцев».
Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года.