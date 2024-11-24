Партия «Право и справедливость» назвала кандидата на пост президента Польши 1 24.11.2024, 18:36

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Кароль Навроцкий

Фото: IPN/Mikołaj Bujak

Главная оппозиционная партия Польши поддержит беспартийного кандидата Кароля Навроцкого.

Главная оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» определилась с претендентом на пост президента страны и сегодня объявила в Кракове, что поддержит на выборах беспартийного кандидата, президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

Кароль Навроцкий – выпускник Института истории Гданьского университета, доктор гуманитарных наук с 2013 года. В 2023 году окончил последипломную международную программу MBA по стратегии, управлению программами и проектами в Гданьском политехническом университете.

В молодости Навроцкий играл в футбольных командах и занимался боксом.

Правящая «Гражданская коалиция» Дональда Туска объявила своего кандидата в президенты в субботу. Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, победивший на партийных праймериз главу МИД страны Радослава Сикорского.

О выдвижении на президентских выборах в следующем году также объявили спикер Сейма и председатель «Польши 2050» Шимон Головня, Славомир Менцен из «Конфедерации» и Марек Якубяк из круга «Свободных республиканцев».

Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года.

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