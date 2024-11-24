В Вороновском районе внучка украла у дедушки все сбережения 3 24.11.2024, 19:03

2,100

Он просил ее не наказывать, но ей придется все же отсидеть.

Внучка похитила у своего дедушки более 5000 рублей, спрятанных в стеклянной банке. Несмотря на раскаяние, женщине придется какое-то время провести за решеткой — ранее она уже была судима за кражу. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

28-летняя женщина приехала в один из агрогородков Вороновского района навестить своего дедушку и помочь по хозяйству. Во время уборки в хозяйственной постройке она обнаружила стеклянную банку с деньгами: 3000 рублей, 300 долларов и 300 евро. Искушение оказалось сильнее совести — внучка забрала деньги и спрятала их в карман куртки.

После этого она отправилась к своему сожителю, по пути пересчитав деньги. Часть похищенных средств была передала гражданскому мужу, а остальное потратила на личные нужды.

Через несколько дней дедушка заметил пропажу своих сбережений. Подозрения сразу пали на внучку, ведь она была единственным человеком, кто был у него в гостях в этот период. Несмотря на его попытки урегулировать ситуацию мирным путем — он звонил внучке, просил вернуть деньги, та отрицала свою причастность к краже. Дедушка был вынужден обратиться в милицию.

В ходе следствия женщина признала свою вину, рассказала о деталях преступления и даже показала место, где была найдена банка с деньгами. Однако большая часть похищенной суммы уже была потрачена.

К тому же выяснилось, что ранее внучка уже была судима за кражу.

Суд Вороновского района рассмотрел дело и пришел к выводу, что обвиняемая виновна в совершении кражи повторно (ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь). Смягчающим обстоятельством стало чистосердечное раскаяние обвиняемой.

Учитывая ее предыдущую судимость и тот факт, что она не сделала выводов, суд назначил ей наказание в виде ареста сроком на два месяца и пять дней. Этот срок включает 184 часа неотработанных общественных работ по предыдущему приговору.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com