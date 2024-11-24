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К дому основателя партии власти Грузии протестующие принесли чемоданы

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  • 24.11.2024, 19:11
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К дому основателя партии власти Грузии протестующие принесли чемоданы

Фотофакт.

Участницы женского марша принесли чемоданы к резиденции основателя и почетного председателя партии власти Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщил портал SOVA.

Среди надписей на чемоданах – «Бидзина, уходи! Я остаюсь!», «Грузия без матери, по которой тоскую», «Нет – принудительной эмиграции», «Эмиграция – это не выбор».

Ранее они собрались у здания городского совета Тбилиси и заявили, что фальсификация парламентских выборов 26 октября станет триггером к новой волне эмиграции.

«Олигарх уходит, а мы – остаемся!», – было сказано на акции-перфомансе возле дома Иванишвили.

«Иванишвили предлагает нам единственный выход – эмиграцию, но мы никуда не уйдем, и если кто-то должен покинуть эту страну, то это Иванишвили и его олигархическое правительство! Единственный выход из тупика, в который Иванишвили загнал нашу страну и наш родной дом, – это движение за изменения и движение к изменениям», – заявили на акции протеста.

Напомним, грузинская оппозиция анонсировала большую акцию протеста в Тбилиси одновременно с первым заседанием нового парламента, которое запланировано на 25 ноября.

Все оппозиционные партии отказались признавать результаты парламентских выборов в октябре и планируют бойкотировать работу законодательного органа.

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