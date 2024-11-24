закрыть
24 ноября 2024, воскресенье, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В лесу под Минском будут стрелять

  • 24.11.2024, 19:37
  • 1,004
В лесу под Минском будут стрелять

Это не учения и не съемки кино.

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) просит в понедельник, 25 ноября, не ходить в лес под Минском. Там будут отстреливать лис. Об этом сообщает издание «Пристоличье».

Точнее, охотиться на диких животных будут на территории Колодищанского сельского совета. Если еще конкретнее, вблизи населенных пунктов Городище, Юхновка, Дубровка, Старина и Глебковичи.

Специалисты БООР будут отстреливать лис с 16:00 до 24:00. Жителей близлежащих населенных пунктов и прилегающих садовых товариществ просят не посещать лес в это время.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов