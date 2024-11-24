В лесу под Минском будут стрелять 24.11.2024, 19:37

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Это не учения и не съемки кино.

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) просит в понедельник, 25 ноября, не ходить в лес под Минском. Там будут отстреливать лис. Об этом сообщает издание «Пристоличье».

Точнее, охотиться на диких животных будут на территории Колодищанского сельского совета. Если еще конкретнее, вблизи населенных пунктов Городище, Юхновка, Дубровка, Старина и Глебковичи.

Специалисты БООР будут отстреливать лис с 16:00 до 24:00. Жителей близлежащих населенных пунктов и прилегающих садовых товариществ просят не посещать лес в это время.

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