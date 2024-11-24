Россия ударила ракетами по Черниговщине 5 24.11.2024, 19:45

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Есть раненый и разрушения.

24 ноября Россия ударила тремя ракетами по Черниговщине, в результате чего был ранен мужчина и повреждены жилые здания и хозяйственные постройки.

В 16:16 по Минску Воздушные силы сообщили о ракете в восточной части Черниговщины, которая летела на запад.

Через две минуты Воздушные силы заявили о «ракетах в направлении Чернигова», не уточнив их число.

В 17:19 глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что, по предварительным данным, Россия нанесла по Черниговщине ракетный удар.

По его словам, два взрыва прогремели в Корюковском районе Черниговской области. Здесь был ранен 28 летний мужчина, который сейчас госпитализирован, и повреждены хозяйственные постройки.

Еще один взрыв был в громаде неподалеку от Чернигова, где были повреждены дома.

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