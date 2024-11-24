WhatsApp теперь может превращать голосовые сообщения в текст

WhatsApp теперь может превращать голосовые сообщения в текст1
- 24.11.2024, 20:23
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Компания Meta анонсировала стенограммы голосовых сообщений в WhatsApp. Конкуренты давно предлагают этот инструмент, но нередко — за дополнительную плату.
Когда вы находитесь в шумном месте или просто не хотите слушать длинное голосовое сообщение, очень полезной может быть функция автоматического перевода голосового сообщения в текст. Новая функция WhatsApp позволяет делать это с обработкой содержимого непосредственно на устройстве, что делает невозможным передачу данных кому-то еще.
Чтобы использовать функцию, необходимо включить ее в настройках (раздел «Чаты» > «Стенограммы голосовых сообщений»), выбрав язык транскрипции. Чтобы перевести в текст определенное сообщение, достаточно долго нажимать на него и коснуться кнопки «Транскрибировать».
Meta сообщает в блоге, что эта функция начнет разворачиваться во всем мире в течение следующих недель. Другие мессенджеры довольно длительное время предлагают эту функцию. В Telegram функция перевода голосового сообщения в текст долгое время была доступна только для владельцев платной подписки. Теперь ограниченный доступ к ней имеют все пользователи мессенджера.