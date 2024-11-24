Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО для перехвата новых ракет РФ 1 24.11.2024, 20:51

Андрей Сибига

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Новые системы могли бы обезопасить Украину от новейших ракет РФ.

Андрей Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО. Новые системы могли бы обезопасить Украину от новейших ракет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу.

«Использование Россией баллистической ракеты является типичным шантажом», - подчеркнул Сибига.

Он объяснил, что российский диктатор Владимир Путин пытается отпугнуть всех от поддержки Украины.

«Партнеры Украины должны сделать все наоборот: отбросить шантаж, увеличить поддержку и усилить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать подобные ракеты», - пояснил глава МИД.

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