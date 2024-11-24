Румыния выбирает президента 24.11.2024, 20:58

Кто лидирует.

В Румынии продолжаются президентские выборы. К 16:00 по Минску на избирательных участков проголосовало 6 648 173 миллиона человек, что составляет почти 37 процентов избирателей, имеющих право голоса (из общего числа 18 008 480 человек). Более 1 миллиона молодых людей проголосуют впервые. Данные о явке меняются и обновляются поминутно.

О течении выборного процесса информирует DIGI24.

Постоянный избирательный орган объявил, что 31 октября в Регистре избирателей было зарегистрировано 19 002 912 граждан, обладающих правом голоса. Из общего числа румынских избирателей, внесенных в избирательный регистр, 18 011 923 проживают в стране, а 990 989 - за рубежом. Среди них более 1,1 миллиона молодых людей, которые впервые получат право голосовать на президентских выборах.

Для проведения президентских выборов в стране открыто 18 968 избирательных участков, сообщает AEP. 950 участков открыто в диаспоре, что на 35 больше, чем на летних выборах в Европарламент. Больше всего избирательных участков открыто в Италии (и на Мальте) - 158 участков, Испании - 147 участков, Великобритании - 107 участков, Франции (и Монако) - 68 участков, Республике Молдова - 59 участков, США - 48 участков, Бельгии - 29 участков, Королевстве Нидерланды - 21 участок. Избиратели могут голосовать по месту жительства или пребывания, по постоянным спискам, на том избирательном участке, который им выделен (выделен/разделен на зоны для лучшего администрирования). Если они не находятся по месту жительства, они могут голосовать на любом другом избирательном участке, по дополнительным спискам.

Данные также показывают, что в период с 1992 по 2004 год не было большой разницы в явке между первым и вторым турами. Однако на выборах 2014 и 2019 годов явка диаспоры во втором туре была намного выше, чем в первом.

Новые оценки результатов голосования, сделанные политическими источниками на основе данных, собранных к 14:00, показывают, что Марчел Чолаку набрал бы 25 процентов голосов избирателей. На втором месте Елена Ласкони, которая, по оценкам, получила 19%, а на третьем - Георге Симион и Николае Чукэ, у которых по 12-13%. Далее следует Кэлин Георгеску с 10 %. По другим оценкам, сделанным представителями другого политического лагеря, Георгий Симион опередил бы Елену Ласкони. Кандидат от AUR получил бы 21%, а кандидат от USR - 17%. Марчел Чолаку также занял первое место с 25.

Особых инцидентов на выборах нет, хотя около 80 сигналов о нарушениях зафиксированы. Половина из них не подтвердилась. По остальным начато расследование. Кроме того, обнаружилось, что в горных районах Румынии есть населенные пункты, до которых не докатилась предвыборная кампания.

В выборах участвуют 13 кандидатов Фаворит первого тура — действующий премьер-министр Румынии социал-демократ Марчел Чолаку. Его главный конкурент — лидер ультраправого Союза за единство румын (AUR) Джордже Симион. 1 декабря в Румынии также состоятся парламентские выборы, а 8 декабря, если потребуется — второй тур президентских выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com