Моуринью отреагировал на слухи о воссоединении с Роналду

Моуринью отреагировал на слухи о воссоединении с Роналду1
- 24.11.2024, 21:14
Ранее в СМИ появились новости о переходе Роналду в «Фенербахче».
Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о слухах по поводу интереса к Криштиану Роналду.
По словам португальца, такие новости являются смешными.
«Это смешно. Мы не заинтересованы в Роналду, а Роналду не заинтересован в переходе к нам.
Роналду может приехать в Турцию, чтобы поужинать, ведь Турция находится на пути от Португалии до Саудовской Аравии.
Он также может приехать в гости к своему старому другу Жозе. Мы можем поужинать вместе в моем отеле», - с юмором ответил специалист.
Отметим, ранее в СМИ появились новости о якобы переходе Роналду в «Фенербахче» после его ухода из «Аль-Насра» в состоянии свободного агента по завершению контракта.