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Моуринью отреагировал на слухи о воссоединении с Роналду

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  • 24.11.2024, 21:14
Моуринью отреагировал на слухи о воссоединении с Роналду
Криштиану Роналду

Ранее в СМИ появились новости о переходе Роналду в «Фенербахче».

Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о слухах по поводу интереса к Криштиану Роналду.

По словам португальца, такие новости являются смешными.

«Это смешно. Мы не заинтересованы в Роналду, а Роналду не заинтересован в переходе к нам.

Роналду может приехать в Турцию, чтобы поужинать, ведь Турция находится на пути от Португалии до Саудовской Аравии.

Он также может приехать в гости к своему старому другу Жозе. Мы можем поужинать вместе в моем отеле», - с юмором ответил специалист.

Отметим, ранее в СМИ появились новости о якобы переходе Роналду в «Фенербахче» после его ухода из «Аль-Насра» в состоянии свободного агента по завершению контракта.

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