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ВСУ зачистили посадку от российской пехоты FPV-дроном с автоматом АК-74

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  • 24.11.2024, 21:25
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ВСУ зачистили посадку от российской пехоты FPV-дроном с автоматом АК-74

Появилось видео.

Во время отражения штурма российских войск в районе Великой Новоселки на Донетчине украинские бойцы применили дрон, получивший название «Королева Шершней», оснащенный 5,45-мм автоматом Калашникова АК-74. Видео боевого применения опубликовала волонтерская организация «Дикие шершни», разработавшая эту технологию. Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Согласно обнародованным данным, дрон был использован для зачистки российской пехоты, которая скрылась в лесопосадке после разгрома техники другими FPV-дронами. Инженеры подразделения BULAVA, принимавшие участие в создании этой уникальной машины, уточнили, что «Королева Шершней» успешно выдержала нагрузку от отдачи автомата при стрельбе очередями, а оператор мог вести прицельный огонь.

Несмотря на то что в ходе выполнения задания автомат получил несколько повреждений от осколков, он продолжил функционировать, что свидетельствует о высокой надежности разработки.

Ранее это же подразделение установило на тот же дрон противотанковый гранатомет Bullspike-AP, что также вызвало широкий резонанс. ВСУ регулярно экспериментируют с вооружением, устанавливая стрелковое и тяжелое вооружение на беспилотники. В частности, в Сети появлялись кадры дронов DJI Agras T30 с пулеметом ПКМ или гранатометом Bullspike, что демонстрирует высокий уровень креативности инженерного подхода.

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