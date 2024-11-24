Спецслужбы Венесуэлы окружили посольство Аргентины 3 24.11.2024, 21:44

3,786

Там скрываются венесуэльские оппозиционеры.

Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого многие страны, включая США, признали победителем президентских выборов, сообщил мировой общественности, что в Каракасе спецслужбы окружили посольство Аргентины, где укрываются шестеро представителей оппозиции.

Об этом пишет CNN.

«Я предупреждаю мир о том, что может случиться с беженцами в посольстве Аргентины в Каракасе», — написал Гонсалес в соцсети Х.

Вооруженные, закутанные в капюшоны люди окружили посольство, блокируя вход и выход из него. Пока на территорию посольства никто не вошел, но это не значит, что это не может случиться.

Педро Урручурту, который находится в посольстве с марта и является международным координатором лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, написал, что вооруженные сотрудники Национальной полиции в капюшонах перекрыли улицы вокруг посольства. Над посольством кружили беспилотники, а телефонные сигналы были отключены, сказал он. Омар Гонсалес, другой член оппозиции, проживающий в посольстве, опубликовал на X видео, на котором запечатлена венесуэльская полиция у здания дипломатического корпуса.

Это не первая попытка оказать психологическое давление на Аргентину и ее дипломатов и на оппозицию, которая не может покинуть пределы посольства.

Напомним, диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей победе на июльских выборах, несмотря на широко распространенный скептицизм в стране и за рубежом по поводу результата. С тех пор представители оппозиции подвергаются репрессиям, а основной конкурент и, по всеобщему мнению, победитель выборов Эдмундо Гонсалес был вынужден даже попросить политического убежища в Испании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com