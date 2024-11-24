Спецслужбы Венесуэлы окружили посольство Аргентины

Спецслужбы Венесуэлы окружили посольство Аргентины3
- 24.11.2024, 21:44
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Там скрываются венесуэльские оппозиционеры.
Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого многие страны, включая США, признали победителем президентских выборов, сообщил мировой общественности, что в Каракасе спецслужбы окружили посольство Аргентины, где укрываются шестеро представителей оппозиции.
Об этом пишет CNN.
«Я предупреждаю мир о том, что может случиться с беженцами в посольстве Аргентины в Каракасе», — написал Гонсалес в соцсети Х.
Вооруженные, закутанные в капюшоны люди окружили посольство, блокируя вход и выход из него. Пока на территорию посольства никто не вошел, но это не значит, что это не может случиться.
Педро Урручурту, который находится в посольстве с марта и является международным координатором лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, написал, что вооруженные сотрудники Национальной полиции в капюшонах перекрыли улицы вокруг посольства. Над посольством кружили беспилотники, а телефонные сигналы были отключены, сказал он. Омар Гонсалес, другой член оппозиции, проживающий в посольстве, опубликовал на X видео, на котором запечатлена венесуэльская полиция у здания дипломатического корпуса.
Это не первая попытка оказать психологическое давление на Аргентину и ее дипломатов и на оппозицию, которая не может покинуть пределы посольства.
Напомним, диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей победе на июльских выборах, несмотря на широко распространенный скептицизм в стране и за рубежом по поводу результата. С тех пор представители оппозиции подвергаются репрессиям, а основной конкурент и, по всеобщему мнению, победитель выборов Эдмундо Гонсалес был вынужден даже попросить политического убежища в Испании.