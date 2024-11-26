Кошка спровоцировала аварию на минской кольцевой
- 26.11.2024, 1:32
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На минской кольцевой автодороге из-за кошки произошло ДТП.
Как рассказали в столичной ГАИ, инцидент произошел в понедельник около 5 часов вечера. 24-летний водитель Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД, когда из-под попутного автомобиля внезапно выпала кошка.
Водитель попытался избежать столкновения с животным, не справился с управлением, въехал в разделительное ограждение, а после этого машина еще и выехала за пределы проезжей части.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
Что произошло с кошкой, не сообщается.
Напомним, согласно ПДД, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.