Кошка спровоцировала аварию на минской кольцевой 26.11.2024, 1:32

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На минской кольцевой автодороге из-за кошки произошло ДТП.

Как рассказали в столичной ГАИ, инцидент произошел в понедельник около 5 часов вечера. 24-летний водитель Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД, когда из-под попутного автомобиля внезапно выпала кошка.

Водитель попытался избежать столкновения с животным, не справился с управлением, въехал в разделительное ограждение, а после этого машина еще и выехала за пределы проезжей части.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Что произошло с кошкой, не сообщается.

Напомним, согласно ПДД, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.

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