Дело против Трампа после его победы решили закрыть 26.11.2024, 2:02

Дональд Трамп

Команда республиканца заявила о «крупной победе верховенства закона».

Специальный прокурор США Джек Смит обратился в суд с просьбой прекратить дело о вмешательстве в выборы в 2020 году против избранного президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

В своем ходатайстве Смит заявил, что «полностью поддерживает» выдвинутые против Трампа обвинения, но напомнил о политике Минюста, согласно которой действующие президенты не могут подвергаться уголовному преследованию.

Представитель Трампа Стивен Чунг назвал этот шаг «крупной победой верховенства закона». «Сегодняшнее решение Министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа», — заявил он (цитата по NBC News). По словам Чунга, «американский народ и президент Трамп хотят немедленно положить конец тому, чтобы нашу систему правосудия использовали как политическое оружие».

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