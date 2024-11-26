Разговоры левиафанов: нечто в глубинах океана издает странные звуки 26.11.2024, 3:43

Ученые до конца не знают, что это, но у них есть догадки.

Десятки лет назад в водах, окружающих Антарктиду, были зафиксированы странные звуки. Они напоминают крякание гигантской утки. Первое сообщение о Био-утке было получено в 1960-х годах, с тех пор ученые пытались объяснить его. До сих пор сделать это не удавалось, но новое исследование, вероятно, проливает свет на эти загадочные звуки, сообщает Science Alert.

«Мы обнаружили, что обычно в разных местах океана находится несколько разных говорящих, и все они издают эти звуки. Самым удивительным было то, что, когда говорил один говорящий, другие молчали, как будто слушали. Затем первый говорящий прекращал говорить и слушал ответы других», — заявил ученый-океанист Росс Чепмен из Университета Виктории в Канаде.

Океаны Земли чрезвычайно сложно исследовать. Часто можно услышать, что мы знаем о Марсе больше, чем о морском дне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что там происходят процессы, которые ученым сложно объяснить.

Впервые Био-утку зарегистрировали у побережья Антарктиды, затем ее снова «услышали» у побережья Австралии. В 2014 году ученые связали загадочный звук с антарктическими малыми полосатиками (Balaenoptera bonaerensis). Киты издавали звуки, похожие на записи звука Био-утки.

Но, как отметил Чепмен, подобные звуки, записанные в других частях океана, не были связаны с наблюдениями за какими-то животными. То есть, их могли издавать полосатики или другие китообразные.

Чепмен изучал звуковой ландшафт южного океана с 1980-х годов, когда записи показали, что Био-утку или ее более высокочастотного кузена Био-гуся можно было услышать по всей Австралии и Новой Зеландии. Он и его коллеги определили, что звук должен был исходить от животного.

«Звук был настолько повторяющимся, что мы сначала не могли поверить, что он биологический. Вы должны понимать, что этот тип изучения шума океана в те дни был в зачаточном состоянии. Как оказалось, мы узнавали что-то новое о звуке в океане каждый день, углубляясь в данные — это было действительно захватывающее время для нас», — объяснил ученый.

Даже если звук действительно издают полосатики, остаются вопросы. Например, неизвестна цель этих звуков. Это мог быть разговор, но цель этого разговора также неизвестна.

«Это всегда было для меня вопросом без ответа. Может быть, они говорили об ужине, может быть, это родители разговаривали с детьми, а может быть, они просто комментировали этот сумасшедший корабль, который все время ходил туда-сюда, таща за собой длинную веревку», - сказал Чепмен.

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