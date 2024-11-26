Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле 26.11.2024, 0:59

Уже 26 ноября.

К Земле приближается почти стометровый астероид 2006 года WB, сообщают в NASA. Его длина составляет 97,8 метра, а минимальное расстояние до нашей планеты составит 891 242 километра. Согласно официальным данным, астероид приблизится к Земле уже 26 ноября 2024 года.

Ученые отмечают, что объекты такого размера обычно не представляют значительной угрозы, если расстояние до них превышает 7,5 миллиона километров. В случае же с 2006 WB его длина не достигает критических 150 метров, а расстояние до Земли, хоть и близко в космических масштабах, безопасно.

Тем не менее, астероид остается в зоне наблюдения NASA. Такие объекты помогают ученым изучать поведение потенциально опасных небесных тел и разрабатывать методы противодействия возможным угрозам из космоса.

Для сравнения, минимальное расстояние между Землей и Луной составляет около 384 тысяч километров, поэтому 2006 WB будет более чем в два раза дальше.

По классификации NASA астероиды считаются «потенциально опасными», если их размер превышает 150 метров, а расстояние приближения составляет менее 7,5 миллиона километров.

Хотя 2006 WB не входит в эту категорию, его полет важен для астрономов, изучающих поведение астероидов и их возможное влияние на нашу планету.

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